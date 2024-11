Etats-Unis : retour sur ces 24 dernières heures

L’Heure américaine vous propose un retour en images sur les informations de ces dernières 24 heures aux États-Unis, mardi 19 novembre.

Le sapin de Noël de Manhattan à New York a été installé ce mardi 19 novembre. Autre passage obligé : le G20 et sa forêt de chefs d’État. Mais là, où est passé Charlie? Joe Biden a oublié la photo souvenir. Il est sauvé par Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, qui s’est aperçu de son absence. Pendant ce temps-là, Donald Trump et son nouvel ami Elon Musk sont inséparables. Ils sont allés voir du MMA à New York, passent leurs soirées ensemble. Elon Musk fait désormais partie de la famille Trump.

19 millions de personnes ont quitté X

Certains l’accusent de tous les maux : il serait derrière les choix les plus iconoclastes, comme celui de Robert Kennedy au ministère de la Santé. Ses prises de position sur les vaccins et les médicaments font débat. En quinze jours, 19 millions de personnes ont abandonné le réseau social X pour la plateforme Bluesky, concurrente et fondée par l’ancien PDG de Twitter.

