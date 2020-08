États-Unis : record de chaleur dans la vallée de la Mort

En Californie (États-Unis), des touristes immortalisent dans la vallée de la Mort ce qui pourrait être la troisième température la plus élevée jamais enregistrée : 54,4 degrés retenus par le service météorologique américain. Et le thermomètre se trouvait à l’ombre. ”C’est une chaleur sèche, la région est magnifique, il n’y a pas trop de monde. On vient dans la vallée de la Mort pour avoir ce genre de journées très, très chaudes”, s’amuse un touriste américain.

Un relevé à homologuer

La vallée de la Mort, c’est ce parc national de Californie, le plus chaud et sec des États-Unis. Des randonneurs y meurent régulièrement. Le record de dimanche doit désormais être homologué. ”Si ce chiffre est validé, ce sera la température la plus élevée de la planète depuis 1931”, a déclaré Clare Nullis, porte-parole de l’organisation météorologique mondiale. Le record du monde a été enregistré au même endroit en 1913, avec 56,7 degrés, même si les experts remettent en doute ce relevé.

