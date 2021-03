États-Unis : premiers pas de Joe Biden sur la scène internationale

En Alaska, les chefs de la diplomatie des États-Unis et de la Chine se sont retrouvés pour la première fois depuis la prise de fonction de Joe Biden. Ce dernier, parfois dépeint comme trop faible à l’international par ses opposants, cherche à se montrer ferme. "Le Xinjiang, Hong-Kong, Taïwan, les cyberattaques contre les États-Unis, la coercition économique, tout cela menace l’ordre et la stabilité mondiale", a lancé Antony Blinken, le secrétaire d’État américain.

Joe Biden, une expertise des affaires internationales

"Les États-Unis ne représentent pas l’opinion internationale et l’Occident ne représente pas le monde non plus. En matière de cyberattaques, sur la capacité d’en lancer ou la technologie, les États-Unis sont les champions", a de son côté rétorqué Yang Jiechi, directeur du comité chinois des Affaires étrangères. Joe Biden a également attaqué Vladimir Poutine dans une interview télévisée. Le président russe a répondu avec une phrase qui a pu faire sourire : "Comme on disait en cours d’école, c’est celui qui le dit qui l’est". Pour Jean-Éric Branaa, professeur à l’Université Paris 2, "Joe Biden est quelqu’un qui a la tête bien faite et une grande expertise des affaires internationales. Il montre que le monde, c’est son jardin, il faudra compter avec lui."