Etats-Unis : plusieurs morts dans le crash d'un bombardier de la Seconde Guerre mondiale

L'appareil a demandé à faire un atterissage d'urgence à la suite d'un problème technique 10 minutes après son décollage.

Un bombardier de la Seconde Guerre mondiale avec 13 personnes à bord s'est écrasé mercredi 2 octobre sur un aéroport du Connecticut, au nord-est des Etats-Unis, un accident qui a fait des morts et des blessés en nombre non précisé, selon les autorités. "Je peux confirmer qu'il y a des morts, dont je ne vous dirai pas le nombre", a James Rovella, le responsable du Connecticut pour la sécurité publique lors du point presse. "C'est beaucoup trop tôt pour en parler, on a un accident, du feu, et des victimes très difficiles à identifier, nous ne voulons pas faire d'erreurs".

L'avion, opéré par la fondation Collings qui embarque régulièrement du public pour voler à bord de vieux appareils, transportait 13 personnes, 10 passagers et trois membres d'équipage, a-t-il néanmoins précisé.

Une fumée noire visible à des kilomètres à la ronde

Le bombardier, un B-17 que l'armée de l'air américaine a abondamment utilisé contre l'Allemagne et le Japon, s'est écrasé juste avant 10 heures (14 heures GMT) à l'aéroport de Bradley International, alors qu'il avait demandé à faire un atterissage d'urgence à la suite d'un problème technique, 10 minutes après son décollage du même aéroport, a expliqué lors d'un point presse le directeur de l'aéroport, Kevin Dillon.

Il a souligné que toutes les personnes à bord avaient été au minimum blessées, ainsi qu'une personne qui se trouvait dans un bâtiment de maintenance de l'aéroport que le bombardier a percuté en touchant le sol, avant de s'embraser. Le journal local The Hartford Courant, citant des sources non précisées, a indiqué que l'accident, qui a généré une grosse fumée noire visible à des kilomètres à la ronde, avait fait au moins cinq morts et neuf blessés.

"Un signal d'avertissement très fort"

On ignorait pour l'instant les causes de l'accident. Selon un extrait de conversation entre le pilote et la tour de contrôle de l'aéroport, mis en ligne par certains médias, on entend le pilote demander, peu après le décollage, de pouvoir atterrir d'urgence à cause d'un problème de moteur.

"La tragédie qui a eu lieu ici pourrait être source de leçons pour tous ceux qui font encore voler ces appareils", a souligné le sénateur du Connecticut Richard Blumenthal. "Ce sont des avions d'époque qui ont besoin d'être entretenus correctement, et s'il s'avère que des défauts ou une maintenance défectueuse ont causé l'accident, ce sera un signal d'avertissement très fort pour tous ceux qui font voler ces avions".