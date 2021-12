États-Unis : plusieurs États ont été dévastés par des tornades

La ville de Mayfield (Kentucky) est dévastée après avoir été balayée par une gigantesque tornade. Il ne reste que des ruines. Des bâtiments sont éventrés, comme le bureau de poste. "Cette station essence est complètement retournée", témoigne une habitante. Pendant la nuit, le toit d’une usine de fabrication de bougies s’est effondré sur les ouvriers. L’une des employées s'est filmée, piégée sous les décombres.



Tornade la plus meurtrière de l’État du Kentucky

Au lever du jour, l’épouse d’un homme, traumatisé, reste introuvable. "Je veux retrouver ma femme, j’espère qu’elle est dans un endroit en sécurité. S’il te plaît, reviens-moi", dit-il, en larmes. Cette tornade est la plus meurtrière de l’État du Kentucky. "Nous avons déjà perdu plus de 70 compatriotes et ce chiffre pourrait monter à plus d’une centaine", a déclaré Andy Beshear, le Gouverneur du Kentucky. Dans tous les États concernés, les secours sont encore à pied d'œuvre.