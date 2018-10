États-Unis : petite révolution dans le camp démocrate

Sur 435 candidats aux élections de mi-mandat aux États-Unis, le Parti démocrate a nommé 187 femmes pour briguer un poste à la Chambre des représentants, selon le Center for American Women and Politics. Au total, 133 candidats et candidates proviennent des minorités afro-américaines, latino-américaines ou aux profils atypiques.

Par exemple, Alexandra Ocasio-Cortez. D'origine portoricaine, cette éducatrice de 29 ans a grandi dans le quartier du Bronx à New York. À la primaire démocrate de la 14e circonscription de la métropole, elle a battu James Crowley, élu depuis dix ans.

Une victime de viols

Ayanna Presley est une autre illustration du renouvellement chez les démocrates. Première conseillère municipale à la peau noire de Boston, elle a battu un démocrate élu depuis dix mandats. C'est aussi une victime de viols.

Enfin, Amy McGrath est une ancienne pilote de chasse de l'armée américaine, qui a battu un démocrate bien ancré dans le Kentucky. Selon un rapport du Reflective Democracy Campaign, la population américaine est composée à 70% de femmes et de personnes de couleur alors que le Congrès est composé à 71% d'hommes à la peau blanche.

Retrouvez les vidéos de Linh-Lan Dao sur sa chaîne YouTube