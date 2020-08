États-Unis : nouvelle polémique autour des violences policières

M. Abdelkhalek, C. Duval

M. Abdelkhalek, C. Duval France 3 France Télévisions

Un père de famille afro-américain a reçu sept balles dans le dos, tirées par la police, dimanche 23 août. Il était accompagné de ses deux jeunes enfants. Sur la vidéo, on peut voir Jacob Blake avancer, de dos, et recevoir les balles avant de s’effondrer au sol. L’homme reste dans un état grave. À la suite de cet événement, des échauffourées ont éclaté dans le Wisconsin, et la garde nationale a dû intervenir.

Son état est désormais stable

"Pourquoi vous avez tiré comme ça?", crie un témoin. Dans un état grave, la victime a été transportée aux urgences. Son état est désormais jugé stable. Selon sa fiancée, qui a assisté à toute la scène, deux des trois enfants étaient dans la voiture au moment des tirs. "Les policiers ne savaient même pas que les enfants étaient dans la voiture. J’ai essayé de parler à la policière, mais elle m’a dit 'recule ou je te tire dessus'", témoigne la compagne de la victime.