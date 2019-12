États-Unis : nouvelle attaque antisémite

L'attaque a eu lieu samedi 28 décembre au soir en pleine fête juive de Hanoucca, au domicile d'un rabbin, à Monsey, au nord de New York. À 22 heures, un homme armé d'une machette a fait irruption dans le bâtiment où étaient réunies plusieurs dizaines de personnes avant de s'attaquer aux invités. "Il s'est dirigé vers la pièce principale. On a tenté de le faire fuir, mais il a blessé des gens, dont une personne au cou et à la main. Moi, j'ai couru pour sauver ma vie", raconte Aron Kohn, témoin de l'attaque. Cinq personnes ont été blessées dont deux seraient actuellement dans un état critique.

Le suspect interpellé

Le suspect a été interpellé à New York, aux alentours de minuit, heure locale. Aucune information n'a filtré sur ses motivations, mais à voir la première réaction du gouverneur de New York sur Twitter, le motif antisémite fait peu de doute. "Je suis horrifié (...). Face à l'antisémitisme à New York, nous devons prôner la tolérance zéro", a ainsi écrit Andrew Cuomo. Depuis plusieurs semaines, les actes visant la communauté juive se multiplient dans la région. Le 10 décembre à Jersey City, une fusillade dans une épicerie kasher a coûté la vie à six personnes.