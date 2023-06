États-Unis : New York recouverte d’une épaisse fumée orange due aux incendies au Canada

Des feux de forêt ravagent le Canada depuis plusieurs jours avec quelque 400 brasiers. Le pays attend avec impatience des renforts. Alors que le Canada brûle, aux États-Unis, New York suffoque. Les habitants vivent sous une fumée orange.

En quelques heures à peine, New York (États-Unis) s’est retrouvée noyée dans une atmosphère cauchemardesque, jeudi 8 juin. Un voile jaune puis orange recouvre la ville, conséquence de la fumée des incendies venue du Canada et qui masque désormais les hauts des gratte-ciels. "On ne voit même pas le World Trade Center", déplore une habitante. Des touristes français, abasourdis, filment aussi le ciel chargé de Times Square.



Tous les vols retardés

À New York, l’air est presque irrespirable. Les autorités ont conseillé aux habitants de limiter leurs déplacements et toute activité physique. "Ça m’a provoqué de la toux tout au long de la journée (...). C’est le genre de toux que j’avais quand je fumais", confie Jack Wright, avocat retraité. La norme de qualité de l’air est passée de "nocif" à '"très nocif", du jamais-vu. Tous les vols pour New York ont été retardés.