États-Unis : Miami, un air de Cuba et de street-art

Cap sur Miami, à l’extrême pointe est de la Floride. À quoi ressemblent les samedis soir dans cette station balnéaire iconique ?

Quand le soleil se couche sur Miami (États-Unis), c’est le meilleur moment pour sortir sur Ocean Drive, l’avenue la plus célèbre de la ville. Dans ce décor des années 20 façon art-déco, on sort avant tout pour être vu. À 20 heures, direction Wynwood. Il y a encore 15 ans, c’était un quartier industriel abandonné. Ses façades sont aujourd’hui le terrain de jeu des artistes de rue les plus doués du monde. Ce samedi-là, le musée du street-art organise des portes ouvertes nocturnes, pour une création en direct.

Une forte influence cubaine

À Miami, l’influence cubaine est très forte, jusque dans l’assiette. Recette du sandwich cubain ? Du jambon, du salami, du fromage, des cornichons et de la sauce "mojo", une mayonnaise à l’ail, citron, vinaigre et aux épices. Il a été inventé en Floride au XIXe siècle, par les ouvriers venus de Cuba. À Miami, 70% des habitants ont des origines sud-américaines. Le samedi soir, dans le quartier cubain de Little Havana, on danse la salsa jusqu’au lever du soleil.