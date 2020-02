États unis : les villes pour seniors, un modèle en déclin

Le modèle des villes pour retraités est-il dépassé ? Sun City (Arizona, États-Unis) a vu le jour dans les années 1960. Une maison individuelle, un centre commercial, des golfs, des piscines, des clubs... Un rêve pour les classes moyennes. Encore aujourd'hui, les impôts locaux financent exclusivement ces activités. Les nouveaux propriétaires viennent des États du Nord pour vivre en Arizona durant quelques mois par an. Aux États-Unis, Sun City est un modèle qui s'essouffle.

La tendance des appartements pour seniors

L'avenir des communautés pour seniors se trouve dans les villes, comme Houston. Dans un des quartiers se construit un immeuble réservé aux 62 ans et plus. Le promoteur vend des appartements en même temps que des services. "Ici notre mode de vie ne changera pas et c'est ce qu'on veut", confie un acheteur. Selon les études américaines, les futurs seniors ne veulent plus se retrouver entre eux ni quitter les grandes villes où 63% de la population habite désormais.