Etats-Unis : les tireurs de Jersey City animés par l'antisémitisme, selon le procureur

Quatre personnes ont été tuées, en plus des deux suspects, lors de cette fusillade qui a transformé un quartier de cette banlieue new-yorkaise en scène de guerre, mardi.

Les deux tireurs impliqués dans une fusillade meurtrière mardi 10 décembre dans une épicerie casher de Jersey City, près de New York, étaient animés par des idées antisémites, a déclaré jeudi 12 décembre le procureur du New Jersey, Gurbir Grewal. Sur la base des éléments collectés et des témoins interrogés, "nous pensons que les suspects avaient des vues témoignant d'une haine des juifs et d'une haine des forces de police", a-t-il déclaré lors d'un point de presse, en soulignant que l'enquête était toujours en cours. "Je confirme que nous traitons cette affaire comme un acte de terrorisme intérieur alimenté par l'antisémitisme et par des vues anti-forces de l'ordre", a-t-il ajouté.

Watch LIVE on YouTube as @GurbirGrewalNJ and law enforcement leaders provide further updates on the investigation into the Jersey City shootings: https://t.co/kMa0JpCwzR — AG Gurbir Grewal (@NewJerseyOAG) December 12, 2019

Quatre personnes ont été tuées, en plus des deux suspects, lors de cette fusillade qui a transformé un quartier de cette ville de la banlieue new-yorkaise en scène de guerre. Plus d'une centaine de coups de feu ont été échangés pendant plus de deux heures entre la police et les tireurs entrés dans l'épicerie, en pleine après-midi. Les noms des tireurs et leurs antécédents n'ont pour le moment pas été indiqués par la police.