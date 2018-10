Etats-Unis : les restes de 63 fœtus et bébés retrouvés à Detroit

Ils ont été découverts dans une maison funéraire de cette ville du Michigan qui a connu des précédents récents.

C'est une nouvelle découverte macabre. Les restes de 63 nouveau-nés et fœtus ont été retrouvés dans une maison funéraire de Detroit, aux Etats-Unis, a annoncé la police vendredi 19 octobre, une semaine après une découverte similaire dans la même ville du Michigan.

Les 63 ensembles de restes étaient dissimulés dans des caisses non réfrigérées et dans un congélateur de l'entreprise de pompes funèbres Perry. L'entreprise s'est vu retirer sa licence et ses locaux ont été fermés, a indiqué le département des licences et des affaires réglementaires du Michigan.

Le 12 octobre, les corps en décomposition de 11 bébés avaient été récupérés dans un faux plafond à l'intérieur des locaux d'une autre entreprise funéraire de Detroit après réception d'une lettre anonyme. La police a également ouvert une enquête sur cette entreprise, Cantrell Funeral Home. En avril, des corps embaumés dans un garage non réfrigéré avaient notamment été repérés sur le même site, dont l'état sanitaire avait été qualifié de déplorable par le département des licences et des affaires réglementaires du Michigan.