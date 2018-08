États-Unis : les requins attaquent en Floride

C'est la saison des vacances. En Floride : baignade, surf et bronzette. 1 900 kilomètres de côtes, un terrain de jeu idéal pour les amoureux de l'océan, à condition d'être prêt à le partager. Car les requins sont eux aussi de la partie, à quelques mètres du bord, dans les eaux troubles de l'Atlantique, au milieu des baigneurs. Mais pas de quoi les décourager, tous ici savent à quoi s'en tenir. "On essaye de laisser les enfants au bord, là où l'eau est peu profonde, comme ça, s'il y a un requin, on peut le voir plus facilement ou du moins sortir plus vite", confie une mère de famille au micro de France 2.

Deux attaques le même jour

Cette côte atlantique est comme une autoroute pour requins, mais pas question pour autant d'interdire la baignade. Trois attaque seulement en 140 ans en Floride, en tout cas, jusqu'à la semaine dernière. Justin Theobald se baignait tranquillement avec son fils de 8 ans, dans 60 centimètres d'eau, lorsqu'il a été attaqué. "J'ai senti quelque chose qui me tirait vers le bas et exerçait une pression sur mon pied. Il l'a secoué de gauche à droite, je me suis retourné, je lui ai mis sans le vouloir un coup sur la tête", raconte-t-il. Deux opérations, des mois de rééducation pour récupérer l'usage de son pied seront nécessaires. Justin pensait faire exception, mais ce jour-là sur cette plage, il n'a pas été le seul à se faire attaquer. Pour les autorités, les pêcheurs en sont les principaux responsables.

