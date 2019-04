Etats-Unis : les parents de la "maison de l'horreur" condamnés à la perpétuité

David Turpin et son épouse Louise ont infligé pendant des années des tortures à 12 de leurs 13 enfants, sequestrés.

Ils encouraient jusqu'à 94 ans de prison. Les parents de la "Maison de l'horreur" ont été condamnés, vendredi 19 avril en Californie, à la réclusion à perpétuité avec une peine de sûreté de 25 ans, pour avoir infligé des tortures à 12 de leurs 13 enfants pendant des années. David Turpin, 57 ans, et son épouse Louise, 50 ans, avaient plaidé coupable de 14 chefs d'accusation, dont torture ou séquestration dans cette affaire. Avant le prononcé de la peine, ils ont présenté, en pleurs, leurs excuses à leurs enfants.

Acte obscène sur un enfant

David Turpin était également poursuivi pour acte obscène sur un enfant de moins de 14 ans avec usage de la force, la menace ou la contrainte. Le procureur a précisé qu'il s'agissait de la façon dont le père avait ligoté l'une de ses filles. Toutefois, il ne semble pas y avoir eu d'abus sexuels, a affirmé ce dernier, confirmant les premières informations de la police. Reste que les enfants ont subi "de graves maltraitances émotionnelles et physiques, (...) un comportement pervers", a-t-il estimé. La fratrie préparait "depuis plus de deux ans" un plan d'évasion, a-t-il ajouté.

C'est l'une des sœurs, âgée de 17 ans, qui avait mis fin au cauchemar en janvier 2018. Elle était parvenue à s'échapper et avait appelé les secours avec un appareil portable trouvé dans la maison. L'adolescente, qui était "un peu maigre" et semblait n'avoir que 10 ans selon la police, "affirmait que ses 12 frères et sœurs étaient retenus à l'intérieur de la résidence par leurs parents". A l'arrivée dans la maison, la police a initialement cru que les 12 personnes découvertes, "mal-nourries et très sales", étaient toutes des mineures, mais a ensuite réalisé que sept d'entre elles étaient adultes, âgées de 18 à 29 ans. La plus jeune avait 2 ans.