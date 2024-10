Etats-Unis : les dockers reprennent le travail après trois jours de grève dans 36 ports américains

Quelque 45 000 membres du syndicat des dockers étaient en grève sur la côte Est et le golfe du Mexique.

Fin d'un conflit social majeur aux Etats-Unis. Les dockers américains vont reprendre le travail après trois jours de grève, selon un communiqué commun de leur syndicat et du patronat publié jeudi 4 octobre. Le blocage des ports aux Etats-Unis menaçait de provoquer pénuries et hausses de prix à un mois de l'élection présidentielle. Quelque 45 000 membres du syndicat des dockers (ILA) étaient en grève depuis mardi dans 36 ports de l'Alliance maritime des Etats-Unis (USMX) sur la côte Est et le golfe du Mexique.

Le syndicat des dockers et l'Alliance maritime des Etats-Unis, qui représente leurs employeurs, "ont conclu une entente de principe sur les salaires et ont convenu de prolonger le contrat-cadre jusqu'au 15 janvier 2025 afin de revenir à la table des négociation spour négocier toutes les autres questions en suspens". Dans ce communiqué, les deux parties déclarent aussi avoir "conclu une entente de principe sur les salaires", sans plus de précision.

Selon les informations du Wall Street Journal, qui cite des sources proches du dossier, les employeurs ont proposé une augmentation des salaires de 62% sur six ans acceptée par le syndicat des dockers. Le président américain Joe Biden a salué cet accord qui va permettre de "rouvrir les ports de la côte Est et du Golfe" et qui "représente un progrès crucial vers un contrat solide".