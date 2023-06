États-Unis : les annonces d’emplois "fantôme", nécessaires pour la compétitivité des entreprises ?

Le taux de chômage est historiquement bas aux États-Unis. Certains voient leurs réponses aux offres d’emploi systématiquement refusées. Que sont ces offres "fantômes" auxquelles ont recours plusieurs entreprises ?

Chercher du travail aux États-Unis peut parfois relever du parcours du combattant. Si les offres d’emploi sont nombreuses, certaines sont en réalité des annonces fantôme. Elles restent en ligne durant plusieurs mois, mais les entreprises ne cherchent pas réellement à recruter. Will Kelly travaille dans le marketing et la technologie. Après avoir été licencié, il s’est rendu sur plusieurs sites à la recherche d’un emploi, et a remarqué un étrange phénomène. "Je postulais pour un travail, on refusait immédiatement ma candidature, et l’annonce réapparaissait à nouveau, encore et encore. En fait, ils changeaient juste l’intitulé du poste", raconte-t-il.



Des tactiques marketings

C’est en réalité une stratégie de la part des entreprises. Avec un taux de chômage à 3,7 % aux États-Unis, les employeurs veulent être capables de recruter le plus rapidement possible. Anne Delforges, responsable des ressources humaines d’un grand groupe, poste régulièrement des annonces de ce type, en le mentionnant. Elles sont, selon elle, vitales pour la compétitivité de l’entreprise. "On cherche souvent à créer de viviers de candidats, qui restent actualisés", explique-t-elle. Pour d’autres plus petites sociétés, il s’agit d’une manœuvre pour montrer leur bonne santé financière.