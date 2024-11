États-Unis : les Américains face au phénomène du "tourisme-cambriolage"

Durant sa campagne, Donald Trump a notamment mis l'accent sur le thème de l'insécurité. Aux États-Unis, des gangs venus du Chili commettent des cambriolages, en entrant dans le pays légalement grâce à un visa touristique. Un phénomène appelé le "tourisme-cambriolage".

L'opération ne dure généralement pas plus de dix minutes. Un petit groupe entre dans une propriété luxueuse à la nuit tombée. Les individus savent exactement quelle pièce cibler, celle où se trouve le coffre-fort. En quelques instants, ils cassent les vitres, arrachent le coffre du mur et l'extraient de la maison. Grâce aux enquêtes, les forces de l'ordre ont découvert que ces gangs viennent tous du Chili et sont entrés légalement aux États-Unis grâce à un visa touristique. On appelle ce phénomène du "tourisme-cambriolage".



Difficile d'identifier les criminels

Ces attaques sont préparées des jours à l'avance et rendent le travail de la police compliqué. Il est aussi difficile d'identifier les membres de ces commandos. Ils sont entrés légalement sur le territoire américain. Le Chili, qui a conclu un accord avec les États-Unis, permet à ses ressortissants de bénéficier d'un visa de 90 jours pour faire du tourisme. Les gangs utilisent donc cette porte d'entrée légale aux États-Unis.



