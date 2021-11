États-Unis : l'inflation à son plus haut niveau depuis plus de 30 ans

Aux États-Unis, l'inflation a atteint 6,2% en un an. C'est la plus forte hausse enregistrée depuis 1990, et elle concerne tous les secteurs.

Des pommes à 2,49 dollars la livre (soit 4,40 euros le kg), ou 500 g de pâtes à 2,99 dollars (soit 2,60 euros). Dans une grande surface de Washington (Etats-Unis), lundi 15 novembre, les clients mesurent l'étendue de l'inflation américaine, à son plus haut niveau depuis 1990, il y a 31 ans. "Tous les prix montent en flèche. Maintenant, avec 100 dollars, je remplis deux sacs de courses maximum, alors qu'avant, c'était trois ou quatre", déplore un client.



175 euros de plus par mois pour les courses



Depuis octobre 2020, les prix des produits de consommation ont augmenté de plus de 6%. "Les ménages dépensent désormais 200 dollars, 175 euros de plus par mois, pour exactement les mêmes produits qu'il y a un an", explique Mark Zandi, économiste en chef chez Moody's Analytics. L'envolée s'explique notamment par la pandémie, qui a bouleversé les chaînes d'approvisionnement. Les transports sont longs et coûteux. Les prix de l'énergie ont par ailleurs augmenté de près de 30%, et l'essence de près de 50%, alourdissant encore l'addition pour tous les produits.