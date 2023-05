Etats-Unis : le suspect d'un quintuple meurtre arrêté au Texas

Les victimes avaient demandé au suspect d'arrêter de s'exercer au tir dans son jardin pour qu'un bébé puisse dormir.

Il a été retrouvé caché dans un placard, sous des vêtements. Les autorités américaines ont annoncé, mardi 2 mai, l'arrestation au Texas de l'homme suspecté d'avoir tué par balle cinq personnes, dont un enfant de 9 ans. Ces personnes s'étaient simplement plaintes du bruit de son fusil d'assaut.

Francisco Oropesa, entré de façon illégale dans le pays, est accusé d'avoir ouvert le feu dans la nuit de vendredi à samedi à l'intérieur d'une maison de Cleveland, près de Houston, tuant cinq personnes, toutes originaires du Honduras et âgées de 9 à 31 ans. Plus de 250 agents locaux et fédéraux recherchaient depuis plusieurs jours le suspect dans cet Etat du sud des Etats-Unis où pullulent les armes à feu.

Des interactions banales qui dégénèrent

Selon les autorités locales, le suspect s'exerçait au tir dans son jardin quand des voisins lui ont demandé de cesser le tapage afin qu'un bébé puisse dormir. En réaction, il est entré dans la maison de ses voisins et a tiré "comme pour une exécution, essentiellement dans la tête" de plusieurs habitants, a déclaré le shérif Greg Capers du comté de San Jacinto.

Ce fait divers a suscité une forte émotion aux Etats-Unis et au Honduras, petit pays d'Amérique centrale d'où étaient originaires les jeunes victimes. Il s'inscrit dans une récente succession tragique d'interactions banales ayant dégénéré en bains de sang dans le pays. En avril, une femme de 20 ans a été tuée par balle dans l'Etat de New York après s'être engagée en voiture par erreur dans l'allée d'un domicile privé.

Le même mois, au Texas, un homme a ouvert le feu sur des pom-pom girls, après que l'une d'entre elles eut tenté d'ouvrir la portière de sa voiture, qu'elle avait confondue avec son propre véhicule. Un adolescent noir a lui été grièvement blessé par balle après s'être trompé de maison dans le Missouri.