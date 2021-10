États-Unis : le rein d'un porc transplanté avec succès sur un humain

Aux États-Unis, un rein de cochon a été greffé sur une patiente humaine en état de mort cérébrale. Cette première mondiale a été réalisée par l'équipe de l'hôpital NYU Langone, à New York. Pendant près de deux jours, le corps de la patiente et le rein de cochon ont parfaitement fonctionné ensemble. "Pendant les 54 heures où nous avons mené l'étude, le rein a parfaitement fonctionné, exactement comme on l'aurait attendu d'un rein provenant d'un donneur humain", a confirmé le docteur Robert Montgomery, directeur de l'institut de transplantation de l'hôpital NYU Langone.



Des questions éthiques se posent

Cette transplantation représente un espoir pour les 90 000 patients en attente d'une greffe de rein aux États-Unis. Selon certains chercheurs, la greffe de l'animal vers l'humain pourrait devenir une opération courante. Mais pour que l'organe ne soit pas rejeté par le corps humain, il est génétiquement modifié. De nombreuses questions éthiques se posent alors, la principale étant : accepte-t-on de greffer un organe animal sur un humain ? "Nous devons nous poser des questions difficiles sur ce que cela signifie de développer volontairement des organes chez les porcs", avance Karen Maschke, chercheuse au Hasting Center.