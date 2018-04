États-Unis : le réacteur de l'avion explose en vol, un mort

Marty Martinez peut s'estimer chanceux. Mardi 17 avril, il est l'un des passagers du vol. Il filme ce qu'il pense être les derniers instants de sa vie. Après avoir entendu une première détonation, il raconte : "Il y a eu une autre explosion, c'est un hublot qui a complètement explosé. Tout le monde est devenu fou. Ils criaient tous."

Une première depuis neuf ans

C'est un moteur qui a explosé en plein vol, obligeant cet avion à atterrir en urgence à l'aéroport de Philadelphie. L'appareil devait relier New York à Dallas. Une passagère assise près du hublot, grièvement blessée, est décédée à l'hôpital. Un bilan qui aurait pu être plus dramatique car l'avion transportait 144 passagers et 5 membres d'équipage. Parmi eux, seuls quelques blessés légers. L'avion de la compagnie low-cost South West, la plus importante du pays, a été construit il y a dix-huit ans. C'est la première fois depuis neuf ans qu'une personne meurt dans un vol commercial aux États-Unis.

