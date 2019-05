Etats-Unis : le Missouri, nouvel Etat à adopter une loi restrictive sur l'avortement

Un de plus. Aux Etats-Unis, le Parlement du Missouri a adopté, vendredi 17 mai, une loi très restrictive sur l'avortement, emboîtant le pas à plusieurs Etats américains conservateurs, comme l'Alabama ou la Géorgie, qui veulent faire revenir le sujet devant la Cour suprême. La loi interdit aux médecins de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse (IVG) après la huitième semaine, un acte puni d'une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison.

Elle compte des exceptions en cas d'urgence médicale, mais pas pour les victimes de viol ou d'inceste. Le texte doit encore être promulgué par le gouverneur républicain Mike Parson, un farouche opposant au droit à l'avortement qui se félicitait récemment sur Twitter d'avoir réduit de 20 000 à 3 000 le nombre d'IVG réalisées chaque année dans son Etat.

Thanks to decades of conservative, pro-life leadership, Missouri recently hit an ALL-TIME low for the number of abortions. We’ve gone from a high of more than 20,000 in our state, to now below 3,000 — we still have more work to do! pic.twitter.com/Q242fyN11K