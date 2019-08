États-Unis : le milliardaire qui distribue ses dollars

Bill Pulte est un milliardaire qui ne jette pas son argent par les fenêtres. Le riche Américain décide même de faire don d'une partie de sa fortune à ceux qui en ont besoin. "C'est un personnage étonnant. Petit-fils d'un riche promoteur américain, il a lui-même très bien réussi dans la finance. Il a toujours donné à des œuvres de bienfaisance avec sa fortune. Il les trouve maintenant trop bureaucratiques et il veut donner directement à ceux qui en ont besoin. Il distribue de l'argent en liquide dans les rues", détaille Agnés Vahramian, envoyée spéciale à Washington (États-Unis).Un homme qui se filme en selfie en train de donner 100 dollars à un sans-abri. À la caméra, Bill Pulte emmène en plus le nécessiteux manger un repas. Le milliardaire diffuse ses vidéos de bienfaisance sur les réseaux sociaux

Des appels à l'aide sur les réseaux sociaux

Sur Twitter, des Américains lancent des appels à l'aide et Bill Pulte choisit ceux qu'il va aider, comme un vétéran à qui il a offert une voiture neuve. Le milliardaire offre des pleins d'essence ou de nouvelles dents à ses concitoyens. "J'ai déjà donné plus de 100000 dollars et je vais aller jusqu'à 1 million de dollars bientôt", assure Bill Pulte. Son but est de créer un mouvement de donateurs. Il voulait que Donald Trump le retweete, condition pour donner la voiture au vétéran, ce qu'a fait le président, dont Bill Pulte est un fervent supporter.

