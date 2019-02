États-Unis : le marin du "baiser de Time Square" est décédé

Son baiser à une infirmière sous les néons de Time Square à New York avait fait le tour du monde. Un marin, qui s'appelait George Mendonsa. Et quand en août 1945, les habitants de "Big Apple", fêtent la fin de la Seconde Guerre mondiale, les rues sont noires de monde, et plus particulièrement Time Square. Au milieu de la rue, un marin embrasse fougueusement une jeune femme sous l'objectif d'Alfred Eisenstaedt.

Elle s'appelait Greta Zimmer Friedman

L'homme a alors tout juste 21 ans. "Il y avait beaucoup de militaires à Time Square. J'ai vu l'infirmière. Instinctivement je l'ai serrée dans mes bras", a raconté George Mendonsa à la télévision américaine en 2015. Le magazine Life en avait fait sa Une. Les deux personnes ne se connaissaient pas. La fiancée du marin était même juste derrière et n'a jamais été jalouse. Elle a été son épouse pendant 73 ans.

L'infirmière, Greta Zimmer Friedman ne lui en avait pas voulu. Elle est décédée en 2016. Geoge Mendonsa est mort lui le week-end dernier à l'âge de 95 ans. Leur baiser volé est devenu une icône aux États-Unis, des couples s'amusent aujourd'hui à l'imiter.

