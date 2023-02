États-Unis : le gouvernement a finalement abattu le ballon chinois

L’armée américaine a fini par abattre ce qu’elle considérait comme un ballon espion. La colère de Pékin a été immédiate.

Des images amateures montrent un missile tiré depuis un avion de chasse américain, abattant le ballon chinois. L’engin, une fois touché par le projectile, se désagrège au cours de sa chute. Il terminera sa course dans l’océan Atlantique. Depuis déjà six jours, le ballon traversait l’espace aérien américain. Le gouvernement souhaitait l’abattre au plus vite. Pour le Pentagone, l’engin était un espion chinois. Il a survolé des sites stratégiques, comme des silos de missiles nucléaires, dans le Montana (États-Unis).

Des plongeurs récupèrent les débris du ballon

L’abattre semblait inévitable. Selon la Chine, il s’agissait d’un ballon d’observation météorologique, qui aurait dévié de sa trajectoire. Le gouvernement a rapidement condamné les États-Unis. Actuellement, des plongeurs récupèrent les débris du ballon pour les analyser, et déterminer les causes réelles de sa présence.