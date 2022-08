États-Unis : le désert de White Sands, un paradis blanc au Nouveau-Mexique

Est-ce de la neige ou du sable ? Le lieu, unique et reculé, ressemble à un mélange entre le Sahara et l'Antarctique. Voici White Sands, le parc national des sables blancs situé au Nouveau-Mexique (États-Unis). Son sable blanc est si étincelant qu’il renvoie la chaleur du soleil. Et sa finesse est légendaire. "Cela ressemble à du sucre en poudre. Ce n’est pas aussi fin que de la farine, mais beaucoup plus fin que le sable de la plage", affirme Aileen Carol, ancienne park ranger.



Un désert chargé d’histoire

Craig Varjabedian est photographe professionnel et passionné de White Sands. Il a écrit plusieurs livres sur ce parc et ne s’en lasse jamais. "Je viens ici depuis 30 ans et ce n'est jamais pareil, car les dunes bougent avec le vent (...). Une photo qui n'est pas terrible à 16h15 deviendra magnifique à 16h20", témoigne le photographe. Il est aussi possible d'entrer dans la partie militaire du parc. La zone de tests des missiles de White Sands est ouverte au public deux journées par an. C’est ici qu’en 1945, l’armée américaine a fait exploser la première bombe atomique de l’histoire.