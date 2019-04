Etats-Unis : le démocrate Joe Biden se lance dans la course à la Maison Blanche

L'ex-numéro deux de Barack Obama veut devenir numéro un. Après plus de 45 ans de carrière politique, l'ancien vice-président démocrate Joe Biden a officialisé, jeudi 25 avril, sa candidature à la Maison Blanche, fort de son image de modéré rassembleur et d'une popularité persistante. "Les valeurs fondamentales de cette nation, notre rang dans le monde, notre démocratie même, tout ce qui a fait l'Amérique, est en jeu. C'est la raison pour laquelle j'annonce ma candidature à la présidence des Etats-Unis", a écrit Joe Biden, 76 ans, sur Twitter.

The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy...everything that has made America -- America --is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020 https://t.co/jzaQbyTEz3