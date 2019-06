Etats-Unis : le crash d'un hélicoptère fait un mort à New York

Une épaisse fumée se dégage du toit d'un gratte-ciel. Très vite le quartier est bouclé, un important dispositif de secours est déployé. Le temps est exécrable : pluie et brouillard. Un hélicoptère s'est écrasé en tentant d'atterrir en urgence sur le toit d'un immeuble, en plein cœur de New York, aux États-Unis. Les premiers témoins racontent leur peur.

Le pilote est décédé

Bien sûr, l'accident évoque de mauvais souvenirs. "On a ressenti une grosse vibration dans le bâtiment, tout le monde a été évacué c'était la panique, on a fui, ça ressemblait au 11-Septembre", raconte un New-Yorkais. L'accident s'est produit sur une tour de quatre étages, située sur la 7e avenue, entre les 51e et 52e rues. Le bâtiment abrite notamment le siège américain de BNP Paribas. Les autorités ont rapidement écarté la piste terroriste. Le dernier bilan est d'un mort, le pilote de l'appareil selon les médias américains.

