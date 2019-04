Etats-Unis : la police recherche une femme "fascinée" par la tuerie de Columbine

Sol Pais, 18 ans, est porteuse d'un fusil à pompe et de munitions et est considérée comme "extrêmement dangereuse" par le FBI.

Une obsession lugubre. Des centaines d'écoles de l'Etat américain du Colorado sont fermées, mercredi 17 avril, en raison de "menaces" formulées par une femme armée. Elle est soupçonnée d'avoir développé une "fascination" pour la fusillade de Columbine, survenue il y a pratiquement vingt ans jour pour jour.

Sol Pais, 18 ans, est porteuse d'un fusil à pompe et de munitions, a averti le FBI. Elle a acheté son arme peu après être arrivée lundi à Denver, la capitale de cet Etat de l'Ouest américain, et représente une "menace crédible", a précisé la police fédérale. "Elle est armée et est considérée comme extrêmement dangereuse". La suspecte a été vue pour la dernière fois portant un tee-shirt noir, un pantalon de camouflage et des bottes noires, dans le comté de Jefferson. Un numéro de téléphone spécial a été mis en place pour la population.

Treize personnes tuées à Columbine

Le 20 avril 1999, deux élèves de l'établissement, âgés de 17 et 18 ans et lourdement armés, avaient abattu en quelques minutes douze camarades et un professeur avant de se suicider dans la bibliothèque. Le bilan aurait été pire encore s'ils avaient réussi à faire exploser leurs bombes artisanales.

La fusillade de Columbine avait profondément marqué la société américaine, en raison du jeune âge des victimes et des tueurs et de la violation du sanctuaire qu'est censée être une école. Cet événement tragique a par la suite inspiré le film de Gus Van Sant, Elephant (2003), ou encore le documentaire Bowling for Columbine de Michael Moore (2002).

Depuis ce drame, l'Amérique est régulièrement endeuillée par des fusillades en milieu scolaire, comme celles de l'université de Virginia Tech dans l'Etat de Virginie en 2007 (32 morts), de l'école primaire Sandy Hook en 2012 dans le Connecticut (26 morts, dont 20 très jeunes enfants), ou du lycée de Parkland en Floride (17 morts).