Etats-Unis : la police de Memphis démantèle l'unité impliquée dans l'arrestation fatale de Tyre Nichols

L'unité Scorpion "patrouillait dans les points chauds de la criminalité dans toute la ville".

La vidéo de la violente arrestation a choqué les Etats-Unis. La police de Memphis a annoncé samedi 28 janvier le démantèlement de l'unité spéciale impliquée dans le passage à tabac fatal, début janvier, du jeune Afro-Américain Tyre Nichols. "Il est dans l'intérêt de tous de démanteler définitivement l'unité Scorpion", peut-on lire dans un communiqué (lien en anglais). "Les policiers actuellement affectés à l'unité ont donné leur accord", ajoute le document. La famille de Tyre Nichols a salué cette décision via un communiqué de ses avocats, la jugeant "à la fois appropriée et proportionnelle à la mort tragique de Tyre Nichols", mais aussi "décente et juste pour tous les citoyens de Memphis".

L'unité Scorpion, acronyme de "Street crimes operation to restore peace in our neighborhoods", qui signifie "opération contre les crimes de rue pour rétablir la paix dans nos quartiers", avait été créée en novembre 2021, selon ABC (lien en anglais). Elle "comprenait 40 agents, répartis en quatre équipes qui patrouillaient dans les points chauds de la criminalité dans toute la ville", rapporte la chaîne, citant des missions telles que "les vols de voitures, les crimes liés aux gangs et les crimes liés à la drogue".