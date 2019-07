Etats-Unis : la Nouvelle-Orléans menacée par une tempête tropicale, Trump déclare l'état d'urgence

Le puissant Ouragan Katrina, qui a frappé la région en 2005, est encore dans les esprits. Donald Trump a déclaré, jeudi 11 juillet, l'état d'urgence à l'approche de la tempête tropicale Barry vers la côte de Louisiane, où La Nouvelle-Orléans se prépare à des pluies diluviennes. La tempête devrait se transformer en ouragan vendredi soir ou samedi tôt, juste avant que son centre n'atteigne les côtes, selon le Centre national des ouragans (NHC).

Le président américain a émis jeudi soir une déclaration d'état de catastrophe naturelle nationale, qui permettra aux agences fédérales de participer aux secours, en réponse à une requête du gouverneur de l'Etat, John Bel Edwards. "Merci au président Trump d'avoir rapidement répondu à ma demande... Nous apprécions le soutien de la Maison Blanche et de nos partenaires fédéraux pour continuer notre combat contre les inondations", a tweeté le gouverneur.

Thank you President Trump for quickly responding to my request for a federal disaster declaration. This will help us better coordinate and respond to the incoming storm. #lagov #lalege #lawx https://t.co/55PI4hEXry