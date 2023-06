Etats-Unis : La Nasa a tenu sa première réunion publique sur les ovnis

Un panel d'experts s'est réuni mercredi pour tenter de "déstigmatiser" le sujet des ovnis et plaider pour une approche scientifique plus rigoureuse de ces phénomènes.

Pour la première fois, la Nasa a tenu une réunion publique à Washington, pendant plusieurs heures, mercredi 31 mai, sur la question des ovnis. Un panel d'experts chargé par la Nasa de se pencher sur le sujet a martelé le besoin de récolter davantage de données pour arriver à expliquer ces phénomènes à l'avenir. L'agence spatiale américaine souligne par ailleurs le besoin de "dé-stigmatiser" le sujet des ovnis.

"Les données existantes, et les exposés de témoins, sont insuffisants pour fournir des preuves concluantes sur la nature et l'origine de chaque événement", a déclaré David Spergel, astrophysicien chargé de présider ces travaux. "Nous avons besoin de données de haute qualité." Le sujet est très sérieux, a souligné l'agence spatiale américaine : il concerne à la fois la sécurité nationale et celle du trafic aérien.

Quelque 800 phénomènes aériens non identifiés ont été collectés, a déclaré Sean Kirkpatrick, directeur du bureau dédié à cette question au sein du ministère de la Défense (AARO). Mais "peut-être entre 2% et 5%" seulement sont "vraiment anormaux", a-t-il dit. "A l'heure actuelle, nous n'avons aucune donnée explicite suggérant qu'il y ait une connexion entre les phénomènes anormaux non identifiés et la vie extraterrestre", a déclaré David Grinspoon, l'un des scientifiques membres du panel.