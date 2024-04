États-Unis : la lutte acharnée de New York contre les punaises de lit

Infestée par mes punaises de lit, la ville de New York, Aux États-Unis, mène une politique drastique pour lutter contre ces insectes.

Aux États-Unis, New York est la ville la plus touchée par les punaises de lit après Chicago. L’appartement de Kisha Peart a été infesté à trois reprises. "Il nous a fallu pas moins de huit mois pour nous en débarrasser", assure-t-elle. Ces derniers mois, la ville a observé de près la situation en France, largement relayée par les médias américains. Ici, la psychose parisienne fait ressurgir de mauvais souvenirs. Dans les années 2010, les habitants étaient piqués dans le métro, au cinéma et jusqu’aux sièges de l’ONU.

Une baisse nette grâce à des mesures drastiques

La mairie a alors réagi : obligation de signaler les punaises avant une vente ou une location, jets des matelas usagers sous plastique, et contrôles drastiques dans les hôtels. "Pour les hôtels, c’est devenu vital. C’est une question de réputation", assure Scott Palatnik, un exterminateur de punaises de lit.

En première ligne de la lutte acharnée, Linda Rosenthal, élue à l’Assemblée de l’État de New York, souhaite aller plus loin et que les usagers de transports puissent "signaler en temps réel la présence de punaises". Si la stratégie a permis une baisse nette au cours des dernières années, la ville est de nouveau largement touchée.