États-Unis : la guerre culturelle des livres fait rage

En Floride, des livres ont été bannis en raison d'une série de lois votées depuis deux ans. Elles obligent les écoles à retirer les ouvrages reproduisant ou évoquant des scènes de nudité.

La Floride est le cœur d'une bataille culturelle. Dans cet État dirigé par le républicain Ron DeSantis, deux visions, l'une progressiste et l'autre ultraconservatrice, s'entrechoquent. Des citoyens sont parfois en rupture et engagés dans une guerre des livres. Longtemps, l'université de New College a fait partie des plus à gauche en Floride. Mais il y a quelques semaines, des étudiants de passage à la bibliothèque ont remarqué des centaines de livres avaient été déposés dans des cartons ou à même le trottoir.

Des livres détruits

"C'était choquant de les voir mis à la poubelle. Il y en avait tellement, des piles entières, ça m'a mis terriblement en colère", témoigne une des jeunes, Natalia Benavides. Malgré leur intervention, les livres ont été pour la plupart envoyés dans une déchetterie pour y être détruits. Ces ouvrages appartenaient à une association étudiante faisant la promotion des diversités.

