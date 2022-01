États-Unis : la dernière volonté touchante d'une mère atteinte d'un cancer

À New York (États-Unis), sur la célèbre place de Times Square, parmi les publicités pour des spectacles ou des bonbons, une affiche dénote. Il s'agit d'un portrait géant de Molly Davis, une jeune trentenaire qui cherche l'amour. C'est sa mère qui est à l'origine de tout. Beth Davis, 61 ans, se bat contre un cancer du sein et n'a plus beaucoup de temps à vivre. Mais avant de partir, elle veut trouver le partenaire idéal pour sa fille.



"Molly m'a toujours aidée"

Et elle n'a pas peur d'utiliser les grands moyens. Avec l'accord de sa fille, Beth Davis l'a inscrite sur une application de rencontre américaine. Son profil et leur histoire ont tout de suite attiré l'attention de la directrice du site. C'est elle qui a souhaité les placer au centre de Times Square, pour le plus grand bonheur de Beth. "Ma priorité, désormais, c'est de l'aider à trouver quelqu'un. Molly m'a toujours aidée, en m'emmenant à mes rendez-vous, même cette semaine. Maintenant, c'est à mon tour d'être son ange-gardien", confie Beth Davis.