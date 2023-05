Etats-Unis : la date d'un possible défaut de paiement ajustée au 5 juin

La Maison Blanche et l'opposition républicaine sont engagés dans un bras de fer pour trouver un accord afin de relever le plafond de la dette.

Les Etats-Unis pourraient être incapable d'honorer leurs engagements financiers à partir du 5 juin. C'est ce qu'a indiqué vendredi 26 mai le ministère américain des Finances. Cette estimation affinée offre quelques jours de répit par rapport à la précédente évaluation, qui portait sur le 1er juin.

"Sur la base des données les plus récentes disponibles, nous estimons maintenant que le Trésor ne disposera pas de ressources suffisantes pour satisfaire aux obligations du gouvernement si le Congrès n'a pas relevé ou suspendu le plafond de la dette d'ici le 5 juin", a détaillé la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, dans une lettre aux élus du Congrès.

La Maison Blanche et l'opposition républicaine sont engagés dans une course contre la montre pour trouver un accord, afin de relever le plafond de la dette, et permettre au Trésor américain de continuer à emprunter. Faute de cela, le gouvernement se retrouvera à court de liquidités pour payer les salaires des fonctionnaires et militaires, les retraites, le système de santé des plus pauvres et des personnes âgées, mais aussi pour rembourser sa dette, ce qui placerait le pays en situation de défaut de paiement.