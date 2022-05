États-Unis : la Cour suprême envisagerait d'annuler le droit à l'avortement

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dans la soirée du lundi 2 mai au pied de la Cour suprême, aux États-Unis. Avec d'un côté les défenseurs du droit à l'avortement, et de l'autre ceux qui le dénoncent. "C'est un principe fondateur de notre Constitution depuis une quarantaine d'années. Ce n'est pas le moment de revenir dessus, ça m'inquiète beaucoup", défend un homme.

Une fuite inédite de documents

Le regain de tensions a été provoqué par la fuite inédite de documents internes à la Cour suprême. Ils révèlent qu'une majorité de juges s'apprêteraient à annuler le droit à l'avortement. Il ne s'agirait pas, selon les intéressés, d'un droit constitutionnel. La situation est rendue possible par la recomposition de la Cour suprême, sous le mandat de Donald Trump. Parmi les neuf juges en question, six sont conservateurs, et farouchement opposés à la décision de 1973 qui légalise l'avortement aux États-Unis.