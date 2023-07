Etats-Unis : la canicule historique qui frappe le sud du pays va s'étendre, préviennent les services météo

Environ 80 millions d'Américains vont subir des températures de 41°C et plus ce week-end.

La vague de chaleur record qui frappe le sud des Etats-Unis depuis plusieurs jours devrait s'étendre encore à travers le pays, ont alerté les services météo américains, vendredi 21 juillet. Les températures pourraient monter à plus de 46°C à Phoenix en Arizona (sud-ouest), qui subit actuellement sa plus longue vague de chaleur jamais enregistrée : vendredi, le mercure a dépassé les 43°C pour un 22e jour d'affilée. Environ 80 millions d'Américains vont subir des températures de 41°C et plus ce week-end.

Pour la suite du mois de juillet, la canicule devrait se déplacer vers le centre du pays, du côté des Rocheuses et des grandes plaines du Midwest, selon l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA).

A l'échelle de la planète, le juillet 2023 "en passe de devenir le mois de juillet le plus chaud jamais mesuré", selon l'observatoire européen Copernicus. Il est également en voie de battre le record du mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, non seulement depuis que l'on prend des mesures, mais aussi depuis des "centaines, si ce n'est des milliers d'années", a déclaré à la presse le climatologue en chef de la Nasa, Gavin Schmidt. Cela n'est pas seulement dû à El Niño, le phénomène climatique cyclique qui entraîne une augmentation des températures mondiales, précise-t-il. Pour Gavin Schmidt, les températures extrêmes vont persister car "nous continuons d'émettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère".