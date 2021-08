États-Unis : l'ouragan Ida s'apprête à frapper la Louisiane

De violentes rafales de vent frappent la mer agitée. Les rues de la Nouvelle-Orléans sont presque vides. Les rares passants luttent contre les éléments, il est difficile d'avancer. L'ouragan Ida doit frapper les côtes le soir du dimanche 29 août. Certains magasins sont calfeutrés en prévision. "Si l'ouragan est dévastateur, il y aura des pillages, on doit donc garder un œil sur la boutique", souffle un passant. 16 ans après l'ouragan Katrina, la Louisiane s'apprête à affronter Ida.

Fuir vers le Texas

Sur des images prises par satellite, on peut constater l'ampleur de la menace. Des vents prévus à 230 kilomètres par heure, l'ouragan pourrait faire des ravages. Sur les routes, de longues files de voiture s'enchaînent. Les habitants se ravitaillent et beaucoup d'habitants fuient la Louisiane pour le Texas, faute de mieux. Tous les hôtels du coin sont pleins. L'ouragan Ida vient de toucher la Terre et s'apprête à déferler.