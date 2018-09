Etats-Unis : l'ouragan Florence, rétrogradé en catégorie 3, reste "extrêmement dangereux"

"Florence est toujours considéré comme un ouragan majeur", avertit le Centre national des ouragans.

Des vents à plus de 200 km/h et des pluies torrentielles. L'ouragan Florence, qui menace la côte est des Etats-Unis, a été rétrogradé en catégorie 3, mais il reste très dangereux, prévient le centre national des ouragans (NHC), mercredi 12 septembre. "Les vents soutenus ont faibli à 205 km/h avec des rafales plus fortes", précise le NHC. "Florence est toujours considéré comme un ouragan majeur", et sera "extrêmement dangereux" quand il approchera des côtes, jeudi.

5 PM EDT Sept. 12: Here are the Key Messages for Hurricane #Florence. https://t.co/bculNU7eyB pic.twitter.com/eTl8amV0A8 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 12, 2018

Les autorités américaines mettent surtout en garde contre les précipitations et les crues catastrophiques que risque de causer l'ouragan Florence, sur une vaste portion de la côte est des Etats-Unis. Le volume des vents que le cyclone charrie s'est notamment agrandi et ceux-ci devraient balayer une plus vaste superficie terrestre que prévue initialement, a-t-il indiqué.

Environ 1,7 million de personnes ont été sommées de se mettre à l'abri loin du rivage de la Caroline du Sud, de la Caroline du Nord et de la Virginie. Ces trois Etats de la côte atlantique sont les plus menacés par l'ouragan, dont les premières bourrasques violentes sont attendues jeudi et pourraient s'aggraver vendredi et samedi. Plus au sud, l'Etat de Géorgie a déclaré à son tour l'état d'urgence, mercredi.