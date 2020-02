Etats-Unis : l'enquête sur la mort de Malcom X pourrait être rouverte après la diffusion d'un documentaire sur Netflix

La série documentaire "Qui a tué Malcolm X ?", mise en ligne le 7 février, s'interroge sur les failles de l'enquête menée en 1965.

Le documentaire a fait mouche. Le bureau du procureur de Manhattan (New York) a annoncé, lundi 10 février, qu'il allait examiner à nouveau les circonstances de la mort de l'activiste anti-raciste Malcolm X, rapporte CNN (en anglais). Cette annonce intervient après la diffusion, le 7 février sur Netflix, de la série documentaire en six épisodes Qui a tué Malcolm X ?. Le bureau du procureur a annoncé qu'il collaborait avec The Innocence Project, une ONG qui apporte une aide juridique aux prisonniers condamnés à tort.

Malcolm X a été abattu de 21 balles le 2 février 1965, lors d'un meeting à Harlem. Une semaine plus tôt, sa maison avait été visée par une attaque à la bombe, mais l'activiste ne faisait pas l'objet d'une protection policière. Trois hommes ont été arrêtés et condamnés à la prison à vie pour son assassinat, rappelle TV5 Monde. Ils étaient membre de la Nation of Islam, l'organisation politico-religieuse à laquelle appartenait Malcom X avant qu'il n'entre en conflit avec son dirigeant.

Dans la série documentaire diffusée par Netflix, l'historien Adbur-Rahman Muhammad s'interroge sur la première enquête qui a conclu à ces arrestations. Qui a tué Malcom X ? s'intéresse notamment aux affirmations de deux des condamnés, qui ont affirmé durant des années qu'ils n'étaient pas sur les lieux au moment de l'assassinat. Le procureur de Manhattan, Cyrus Vance, a indiqué avoir rencontré "des responsables de The Innocence Project" et avoir conclu qu'il était nécessaire d'entamer "un examen préliminaire du dossier". Cela permettra au parquet de déterminer "quelles investigations supplémentaires pourraient être entamées".