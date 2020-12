Etats-Unis : l'enquête progresse après la violente explosion de Nashville

L'enquête sur la mystérieuse explosion d'un camping-car le jour de Noël se poursuit à Nashville, dans le Tennessee. Les autorités ont mené samedi 26 décembre une perquisition chez une personne soupçonnée d'être liée à l'affaire.

Ce véhicule a dévasté un quartier historique de la capitale américaine de la musique country en explosant tôt vendredi matin. Mais, juste avant de détoner, il a diffusé un enregistrement au ton glaçant, par haut-parleur, appelant les personnes alentour à évacuer. Ainsi, malgré l'ampleur de la déflagration, seulement trois blessés ont été à déplorer.

"Des informations mises au jour pendant l'enquête nous ont menés à l'adresse" d'un quartier du sud-est de la ville, a indiqué un porte-parole du FBI sans vouloir donner de détails. Des images diffusées sur la chaîne Fox y montraient samedi une perquisition en cours.

The investigation continues following the Christmas Day bombing in Nashville. FBI and ATF agents are seen here sweeping the area. Video Courtesy Brian Chels MORE: https://t.co/rmgb2Axl9t pic.twitter.com/W3sIk2ZMYV