États-Unis : l'engagement du docteur Joseph Varon

Sur une photo qui a fait le tour du monde, le docteur Joseph Varon étreint son patient de 78 ans, en larmes, le jour de Thanksgiving. L'émotion, mais aussi la lucidité se lisent dans le regard du médecin, qui encaisse l'horreur tous les jours. Dans l'unité Covid de l'hôpital de Houston, aux États-Unis, le professeur se fait appeler le chasseur de Covid. Il a travaillé 267 jours depuis le début de l'épidémie. Pas un seul jour de repos, et la bonne humeur chevillée au corps. "Comment voulez-vous interagir avec un patient en ressemblant à un martien ou à un astronaute ? C'est pour ça que j'ai eu l'idée d'accrocher nos portraits. Parfois je mets la photo de Brad Pitt. [...] On veut rendre nos patients un peu plus gais, par tous les moyens possibles", confie le directeur des soins intensifs.

"La médecine a perdu un peu de son humanité"

Dans l'unité, Go Nakamu, photographe, vient deux fois par semaine : c'est lui qui a saisi la célèbre photo. Ce jour-là, en larmes, le vieux monsieur voulait sortir retrouver sa femme pour Thanksgiving. Le docteur Varon a été obligé de refuser. C'est à ce moment qu'il l'a pris dans ses bras. "Vous savez, ces dernières décennies, je pense que la médecine a perdu un peu de son humanité. Et dans le contexte d'une saleté comme le Covid, c'est encore pire. Alors pour moi, c'est encore plus important de montrer qu'il y a toujours cette relation entre les docteurs et leurs patients", glisse le professeur Joseph Varon.

