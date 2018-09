Etats-Unis : l'auteure d'un essai intitulé "Comment tuer votre mari" arrêtée pour le meurtre de son mari

Nancy Crampton Brophy, auteure de romans à l'eau de rose, est soupçonnée d'avoir tué Daniel C. Brophy, chef dans une école de cuisine de Portland.

Elle a écrit, en 2011, un essai intitulé How to kill your husband, "comment tuer votre mari". Nancy Crampton-Brophy, une romancière de l'Oregon (Etats-Unis), est soupçonnée d'avoir suivi ses propres conseils. L'auteure de romans à l'eau de rose, âgée de 68 ans, a été arrêtée par la police de Portland, début septembre. Elle est soupçonnée du meurtre de son mari Daniel Brophy, révèle le journal The Oregonian (en anglais), le 6 septembre.

Daniel Brophy, 63 ans, chef à l'Institut culinaire de l'Oregon, avait été retrouvé par des élèves, touché par balles, dans une cuisine de l'école, avant de succomber à ses blessures, le 2 juin 2018, selon la police de Portland (en anglais). Aucun suspect n'avait alors été identifié. Le lendemain, Nancy Crampton-Brophy écrivait sur Facebook : "Mon mari et meilleur ami, le chef Dan Brophy a été tué hier matin. Pour ceux de mes proches qui estiment que cela mérite un coup de fil, vous avez raison, mais je lutte pour trouver un sens à tout cela pour l'instant."

Dans son essai Comment tuer votre mari, publié en novembre 2011, Nancy Crampton décrivait cinq raisons d'assassiner son époux et listait les armes qu'elle choisirait si l'un de ses personnages de roman devait passer à l'acte, avec quelques notes d'humour, selon les extraits cités par le Washington Post (en anglais). "Après tout, si le meurtre doit me libérer, je n'ai certainement pas l'intention d'atterrir en prison", écrivait-elle.