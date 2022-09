Etats-Unis : l'Arizona réactive une loi du 19e siècle interdisant presque totalement l'avortement

La porte-parole de la Maison Blanche a condamné samedi "les conséquences potentiellement catastrophiques, dangereuses et inacceptables" de cette décision.

C'est un nouveau pas en arrière sur le droit à l'avortement aux Etats-Unis. Kellie Johnson, juge du compté de Pima en Arizona, a rendu vendredi 23 septembre une décision qui réactive une loi du 19e siècle interdisant presque totalement l'interruption volontaire de grossesse dans cet Etat.

La magistrate s'appuie dans son jugement sur la récente décision de la très conservatrice Cour suprême américaine, qui a dynamité fin juin le droit à l'avortement que sa jurisprudence garantissait depuis 1973 sur tout le territoire américain. Depuis, plusieurs Etats américains conservateurs ont mis en place des interdictions totales ou partielles de l'avortement.

Des textes extrêmement restrictifs datant de 1864 et 1901

Le gouverneur républicain de l'Arizona, Doug Ducey, avait estimé que suite à ce revirement de jurisprudence, c'est une loi adoptée pour interdire les IVG après 15 semaines de grossesse qui préempterait les textes antérieurs. Mais cette interprétation ne fait pas consensus. La juge a, elle, considéré que la décision de la haute cour faisait table rase, et renvoyait le droit en la matière à ce qu'il était avant 1973.

Cela a pour conséquence, selon plusieurs médias américains, dont le New York Times (en anglais), de remettre en vigueur des textes extrêmement restrictifs datant de 1864 et 1901 - avant que les Américaines n'aient le droit de vote et avant même que cet Etat de l'Ouest ne rejoigne officiellement, en 1912, les Etats-Unis.

Jusqu'à "cinq ans de prison" encourus

Le parti démocrate, emmené par le président Joe Biden, espère mobiliser les électeurs pour défendre l'accès à l'IVG dans les urnes, lors des élections de mi-mandat de novembre qui renouvellent en partie le Sénat et totalement la Chambre des représentants. La porte-parole de la Maison Blanche a condamné samedi "les conséquences potentiellement catastrophiques, dangereuses et inacceptables" de cette décision.

"Si cette décision se confirme, le personnel de santé risquera jusqu'à cinq ans de prison s'il remplit son devoir de soin; des personnes ayant survécu au viol et à l'inceste seraient forcées de porter les enfants de leurs agresseurs; et des femmes (enceintes) ayant des problèmes de santé seraient confrontées à des risques terribles", a-t-elle assuré dans un communiqué.