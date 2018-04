Etats-Unis : l'ancien président George H.W. Bush hospitalisé après les obsèques de son épouse

Le 41e président des Etats-Unis, George H. W. Bush, âgé de 93 ans, a été hospitalisé, dimanche 22 avril, au lendemain des funérailles de sa femme, Barbara Bush, pour une "infection qui s'est diffusée dans le sang". Atteint de la maladie de Parkinson, qui le contraint à se déplacer depuis plusieurs années en fauteuil roulant, il avait assisté, samedi à Houston (Texas), aux funérailles de son épouse. Ils étaient mariés depuis 73 ans.

C'est dans cette même grande ville du Texas, leur Etat d'adoption, qu'il était toujours hospitalisé, lundi. "Le président Bush a été admis à l'hôpital Houston Methodist hier matin après avoir attrapé une infection qui s'est diffusée dans le sang. Il répond aux traitements et semble se remettre", a écrit son bureau dans un communiqué, tweeté par son porte-parole Jim McGrath.

