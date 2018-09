Etats-Unis : l'accusatrice du juge Kavanaugh sera entendue jeudi au Sénat

Christine Blasey Ford affirme avoir été agressée sexuellement par Brett Kavanaugh lors d'une soirée arrosée entre adolescents au début des années 80.

L'enjeu est immense. La femme accusant d'agression sexuelle le juge Kavanaugh, candidat de Donald Trump à la Cour suprême, a accepté de témoigner au Sénat et plusieurs médias, dont Politico et Daily Beast, affirment que l'audition aura lieu jeudi 27 septembre.

Jusqu'ici, il semblait impossible pour Christine Blasey Ford et la commission judiciaire de la chambre haute de tomber d'accord sur la date et les modalités de l'audition, même si la victime présumée avait déjà donné son accord de principe. Si les avocates de celle qui est aujourd'hui professeure de psychologie dans une université californienne avaient bien signifié samedi que leur cliente était prête à témoigner, elles n'avaient pas proposé de calendrier précis et offert simplement de reprendre les discussions, selon un message électronique publié par le Washington Post.

Brett Kavanaugh réfute ces accusations en bloc

Cette commission veut entendre le témoignage de cette femme qui affirme avoir été agressée sexuellement par Brett Kavanaugh lors d'une soirée arrosée entre adolescents au début des années 80. Elle prévoit également d'auditionner sur ces allégations le magistrat de 53 ans, qui les réfute en bloc.

La nomination à vie de ce magistrat pourrait placer les juges progressistes ou modérés en minorité pour de longues années à la Cour suprême, arbitre des grandes questions qui divisent la société américaine, comme le droit à l'avortement. Et les républicains veulent une confirmation avant les élections législatives de début novembre, à l'issue desquelles ils pourraient perdre le contrôle du Congrès.