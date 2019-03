États-Unis : Katelyn Ohashi, une gymnaste phénomène

Katelyn Ohashi est la nouvelle star de la gymnastique américaine. Sa dernière prestation lui a valu une nouvelle fois la note maximale de 10/10. Mais le choix de sa musique a surpris : elle s'est produite sur Proud Mary de Tina Turner. Un changement de dernière minute pour cette athlète de 21 ans, habituée à présenter ses shows sur du Michael Jackson. La diffusion du documentaire Leaving Neverland, qui accuse le chanteur de pédophilie, a choqué la jeune femme. "Le but est de transmettre de la joie. Après le documentaire, ce n'était pas le sentiment de tout le monde et on ne peut pas discréditer les sentiments d'une personne", a-t-elle déclaré.

Viser les pros ?

En janvier dernier, lors du championnat universitaire américain, elle a livré une prestation anticonformiste. Les juges avaient été conquis. Katelyn Ohashi pourrait faire son entrée chez les pros et viser les Jeux olympiques de Tokyo (Japon) en 2020.

