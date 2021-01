États-Unis : Joe Biden lance une offensive contre le Covid-19

La décoration de la Maison Blanche a été changée en quelques heures, pour accueillir jeudi 21 janvier le nouveau couple présidentiel. Dans le Bureau ovale trône déjà des photos de la famille Biden et le buste d’un leader syndical et défenseur des droits civiques. Sitôt installé, Joe Biden averti ses équipes : l’époque des insultes et du harcèlement est révolue. Sa première journée de travail a été très largement consacrée à la lutte contre le Covid-19, jeudi 21 janvier.



Le nouveau président américain alloue de nouveaux budgets et impose le port du masque partout où il en a le pouvoir, notamment les bâtiments fédéraux. Il veut aussi remettre à plat le plan de vaccination national, qui traîne trop à son goût. Très prochainement, le 46e président des États-Unis devrait prendre une autre décision symbolique, en faisant retirer tous les blocs de béton et grilles qui ceinturent la Maison Blanche.

